Los números de las pymes elaboradoras de cerveza artesanal en esta pandemia son letales:



-están produciendo menos de la mitad lo que necesitan para pagar sus gastos.

-El 80% de las industrias no podrán soportar tres meses más sin poder vender sus productos.

-El 95% de la cerveza artesanal se vende en bares y restaurantes.



Según la Cámara de la Cerveza Artesanal (CCA), una empresa de cerveza artesanal debe tener una producción de 25 mil litros mensuales para sostener su estructura, y el 85% no logró colocar 10 mil litros por mes.



Así, proponen un sistema de "take away" extendido en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, donde los interesados en beber cerveza artesanal cuenten con un espacio para hacer sus pedidos.



Esto funciona en Tucumán, La Pampa, Mendoza (en esos espacios, los locales están abiertos en 50%).

Más números de la CCA

La CCA nuclea alrededor de 110 empresas que representan 78% de la producción nacional de cerveza artesanal, con producciones que van de los 5 mil a 500 mil litros por mes.

El sector empleó 6.500 personas en 2019, de los cuales se perdieron 500 desde que comenzó la cuarentena.