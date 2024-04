La dirigencia de Independiente recibió otra mala noticia: Roberto Battión demandó al club por 800 mil dólares. El exfutbolista que jugó en el Rojo entre 2010 y 2013 -hoy trabaja de director deportivo de Banfield-, reclama derechos económicos.

Masterdraft, empresa dueña del pase del exmediocampista cuando firmó su vínculo con Avellaneda, le envió otra notificación de demanda al club luego de que el mismo no cumpla con el plan de pago firmado en septiembre de 2022, en el que establecían una deuda de 700 mil dólares.

En Independiente aseguran que en este caso, la FIFA no es competente ya que el demandante no es un jugador, representante o club, si no que es una empresa, por lo que debería recurrir a los Tribunales ordinarios de Justicia local.

Los hinchas del Rojo reaccionaron en las redes: