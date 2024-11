El domingo en conferencia de prensa tras el triunfo de River sobre Barracas por 3 a 0, Marcelo Gallardo criticó a la AFA por las reglas en el fútbol argentino. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, sacó provecho de ello en sus redes sociales.

El Muñeco reclamó por el tiempo de juego perdido, por la anulación de los descensos en mitad de campeonato y por las sospechas sobre arbitrajes y resultados.

Y Caputo hizo este posteo:

"Imposible no coincidir con el muñeco. Es inexplicable que no se aplique la misma vara que en el mundial. Promovemos el anti espectáculo así. La regla debiera ser que si un equipo hace tiempo, se deberían dar de mínima 10 minutos de descuento, por tiempo. Pero si el equipo que hizo tiempo llega perdiendo al final del partido, no debiera haber descuento alguno. Perdieron, listo!", escribió el ministro.

¿Atenderá la FIFA la propuesta del endeudador serial de nuestro país?