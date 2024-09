Cada vez que puede Daniel Osvaldo chicanea a River. La última vez fue hace meses y le apuntó a Martín Demichelis. Esta vez, el delantero habló maravillas de Marcelo Gallardo.

“Ojalá el Muñeco no hubiese sido de River”, admitió Danistone. Y agregó: “Ojalá me hubiese dirigido porque creo que hacía 20 goles por partido con él”.

En un streaming con El Gráfico, al ex Boca le preguntaron qué técnico le hubiese gustado que lo dirija y cuál no: “¿Puedo pedir cualquiera? Me hubiese encantado ser dirigido por Ancelotti”.

"Y el que no me hubiese gustado es obvio, pero no lo voy a mencionar porque no lo conoce nadie". ¿Quién? Guillermo Barros Schelotto.