Platense derrotó 3 a 1 a Tigre en el clásico disputado en el estadio Eva Perón de Vicente López en el último partido de la fecha 13 de la Copa de la Liga. Y así amargó el debut como entrenador de Sebastián Dominguez en el Matador.



Los goles del triunfo calamar

Tras el partido, el entrenador dijo en conferencia: "Estoy triste porque siento que los chicos hicieron lo que pedimos, creo que lo hicieron bien, fuimos protagonistas absolutos todo el partido y que el resultado nos pone en otro lugar. Los jugadores me creen y es lo que me mantiene como entrenador. El día que no me crean, renuncio”.

Y en las redes se burlan fuerte: