En un partido que tuvo un polémico gol a favor de Boca durante el tiempo reglamentario, el Xeneize derrotó por penales a Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina.

Más allá del duelo caliente, afuera de la cancha los grandes protagonistas fueron Andrés Fassi, presidente de la T, y Andrés Merlos, árbitro del encuentro.

Por el polémico gol de Brian Aguirre, finalizado el partido el empresario y presidente de Talleres se trasladó a la zona de vestuarios para hablar sobre los fallos arbitrales.

“Merlos empezó a gritar y dijo ‘si querés hablar te invito para que vengas…Yo le dije que sí, con todo gusto”, comentó Fassi. Y amplió luego: "vino y me agredió. Me pegó una trompada a mí y le pega una patada al vicepresidente Gustavo Gatti, la verdad que es inexplicable. En mi vida en el fútbol he visto una situación de esta”.