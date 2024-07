Se confirmó la lesión de Messi e Inter Miami ya sufre por su larga ausencia

Este es el parte médico de Lionel Messi que entregó Inter Miami tras la impresionante lesión que sufrió Leo en la final de la Copa América en la que Argentina se consagró bicampeón: “Tras la evaluación médica, se ha determinado que Leo Messi sufre una lesión en el ligamento del tobillo derecho. La disponibilidad del capitán se determinará en función de las evaluaciones periódicas y de la evolución de su recuperación”.

Lo positivo es que no hay una lesión ósea en el tobillo del Diez, por lo que no deberá pasar por el quirófano. Además, no se precisó cuánto será el tiempo que le demandará la recuperación.

Según Gastón Edul, “el capitán ya inició el proceso de rehabilitación”, y “aunque el Inter Miami tenía planeado darle unos días libres a Messi, no tenía programadas vacaciones”. El torneo de la Major League Soccer no se detuvo por la Copa, y además falta muy poco para el inicio de la Leagues Cup.

La apretada agenda de Inter Miami

Las Garzas afrontarán en los próximos diez días tres partidos.



-Inter Miami vs. Toronto: 17/07 por la MLS

-Inter Miami vs. Chicago Fire: 20/07 por la MLS

-Puebla vs. Inter Miami 27/07 por la Leagues Cup