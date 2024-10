Este jueves Rafael Nadal anunció su retiro y tras 22 años de carrera como tenista profesional. El zurdo español de 38 años, uno de los mejores de toda la historia, publicó este emotivo video en las redes sociales.

"Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. No he sido capaz de jugar sin limitaciones", dice Rafa.

Y agregó: "Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomar, pero en esta vida todo tiene un principio en un final y creo que es el momento adecuado para poner un punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que he podido imaginar".

El zurdo fue campeón de 92 torneos del circuito ATP, 22 de ellos Grand Slam entre los cuales destacan 14 Roland Garros, donde es el máximo ganador de la historia, por eso se lo llama Rey del polvo de ladrillo.

En convivencia con las carreras brillantes de Roger Federer y Novak Djokovic, Nadal se mantuvo 193 semanas como número uno del mundo. Además, con España ganó dos medallas doradas en Juegos Olímpicos (singles en Beijing 2008 y dobles en Rio 2016), Dos Laver Cup y cinco Copa Davis, torneo en el que irá por el sexto título en su despedida.

Ese será su último torneo, y así lo precisó: "Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004".