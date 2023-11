Quién es Pablo Maffeo, el español que mejor marcó a Messi y podría ser citado por Scaloni

El trabajo constante del scouting de la Selección Argentina tomó mayor visibilidad hace un tiempo por la citación de jóvenes que juegan en Europa y tienen lazos con nuestro país, lo mal llamados europibes.

Su último seguimiento daría sus frutos la próxima semana cuando Lionel Scaloni anuncie los convocados para la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, de cara a los duelos ante Uruguay en la Bombonera y Brasil, en el Maracaná de Río de Janeiro.

Se trata de Pablo Maffeo, lateral derecho de 26 años que juega en Mallorca, que nació en Barcelona pero tiene madre argentina. El defensor puede optar jugar para España, Argentina e Italia pero el llamado de nuestra Selección lo habría decidido.

La decisión de Scaloni -que ya lo vio en cancha en un duelo entre Mallorca y Barcelona- obedece a la inactividad de Gonzalo Montiel y Juan Foyth. El ex River no tiene continuidad en sus clubes, se lesionó en Lima ante Perú y aún no volvió a jugar. Y el ex Estudiantes, no volvió a jugar desde sus problemas de hombro. La evidencia fue la inclusión de Lucas Martínez Quarta como lateral en el segundo tiempo ante Perú que terminó con triunfo argentino.

La historia futbolística de Maffeo

Maffeo participó en todas las categorías juveniles vistiendo la Roja de España, desde la Sub 16 hasta la Sub 21 pero nunca jugó con el seleccionado Mayor. A los 19 años, Pablo fue captado por el Manchester City y Pep Guardiola lo hizo debutar en el primer equipo. Luego la franquicia británica decidió ceder a Maffeo al Girona, entidad que también pertenece al City Group. De allí pasó a préstamo dos veces, a Stuttgart y Huesca en 2021 y destacarse.

El día que se hizo viral por anular a Messi



Fue en 2017 cuando jugaba para Girona, debió hacerle marca personal a Lionel Messi. Las imágenes se viralizaron y la prensa habló de que el pibe "borró" a Leo, de hecho él en alguna nota lo recordó como uno de los jugadores que mejor lo marcó. "Jugar así es una mierda", le dijo Maffeo a Messi ese día durante el partido.