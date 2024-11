Polémica con Campazzo: le perdonaron una falta antideportiva y después sentenció el clásico ante Barcelona

Facundo Campazzo fue la victoria infartante de Real Madrid ante Barcelona en el Palau por 97-90, con 18 puntos, 10 asistencias y 5 rebotes. El base cordobés fue dueño, amo y señor de los últimos minutos clave del partido -¡jugó 44.50!-, y de los dos tiempos suplementarios.

Pero también Facu quedó en el centro de la polémica y el reclamo catalán por una supuesta falta antideportiva -empujón a Justin Anderson- que cometió a poco del final del tiempo regular y que los árbitros no pitan.

Para la mayoría de los medios de España y de Europa fue falta. Mundo Deportivo la calificó como “una falta antideportiva de manual” .

¿Por qué no la pitaron? Luego de un 'challenge' solicitado por el coach de Barcelona Joan Peñarroya, la terna arbitral decidió que "en esa jugada no hay nada y que el empujón del argentino no es suficiente como para pitar una falta antideportiva".

Enseguida de ello, Barcelona queda en ventaja 74-71 y con menos de diez segundos en el reloj Campazzo mete este bombazo para forzar la prórroga.

Ya después en los dos suplementarios, el base de nuestra Selección condujo cada ofensiva del Merengue y participó en todos los puntos de su equipo, asistiendo a Hezonja, Gaby Deck y el gigante Tavares. O anotando, como esta jugada en la que casi le quiebra la cintura al rival y sentenció el partido.

El partidazo de Facu

En tanto, el santiagueño Deck finalizó con 3 tantos, 3 recobres y 2 asistencias en poco más de 27 minutos en el rectángulo.

Así, el Madrid quedó récord de 6-6 en 12 fechas disputadas, en el puesto décimo de la tabla General, aún lejos de los lugares que suele ocupar.