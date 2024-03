Nació en Argentina, creció en España y sueña con ser el nuevo Alejandro Garnacho

Juan Cruz Díaz Espósito nació en Quilmes, Sur del Gran Buenos Aires, el 25 de abril de 2000; cuando era chico sus padres se mudaron a España por la crisis política, social y económica que generaron en nuestro país el menemismo y la alianza de Fernando De la Rúa. .

Comenzó a practicar fútbol en Atlético Malagueño, y con apenas 17 años, debutó en LaLiga en mayo de 2018 con la camiseta de Málaga. Hoy, con 23, juega para Leganés -cedido por Betis- y es el futbolista sensación de la Segunda División por los goles que convirtió en las últimas jornadas.

Como Alejandro Garnacho, su preferencia es la Selección Argentina: "Elegiría Argentina. Pienso que allí el fútbol se vive de otra manera, mi familia estaría súper orgullosa y lo noto desde pequeño. Si me llegas a preguntar con siete años hubiera dicho lo mismo. Prácticamente hablo con mi familia todos los días, tengo cultura argentina y eso se nota", reconoció Juan Cruz.

En una entrevista a la agencia EFE, admitió que su presente podría generar interés en Lionel Scaloni: "Por supuesto que me veo llegando a la Selección Argentina, ojalá. Creo que el camino es este, seguir trabajando, metiendo goles, dando asistencias... con el trabajo todo llega".

Díaz Espósito es zurdo, de buena técnica, encarador, se siente cómodo por derecha pero bien puede jugar en ambas bandas y hasta por el centro.

Una vez fui a Argentina…

"No se nota que soy argentino porque me he criado aquí. Un recuerdo fue cuando conseguí ir allí un verano por los 15 de mi prima. Lo pasé muy bien en familia. El año en el que nací, en Argentina hubo una crisis bastante gorda y mi madre quería buscarse las habichuelas en otra parte. Aquí creo que teníamos unos tíos que le facilitaron a mi madre venir", contó el joven.

El pedido que le hizo a Pezzella y Guido Rodríguez para el Mundial de Qatar

"Recuerdo que después del partido contra Valencia, en el que fui titular con Betis, se iban Guido Rodríguez y Germán Pezzella con la Selección. Les dije que se trajeran la Copa a casa y así fue. Pezzella me dijo que después del primer partido estaban bastante tranquilos porque se notaba que iba a ser su Mundial, y al final fue así. Fue espectacular".

Y sobre la relación con Pezzela, reveló: "Me ha ayudado bastante, me ha hecho tener los pies en el suelo y la cabeza bien centrada. Le agradezco mucho los consejos que me ha dado cuando he saltado al campo".