La salida de la cancha de Lionel Messi a los 36 minutos del primer tiempo opaca la goleada de Inter sobre Toronto FC por 4-0 (goles de Farías y Cremaschi) por la fecha 33 de la MLS.



Se encendieron las alarmas tanto en la Selección Argentina como en Inter Miami porque nuestro capitán venía de un parate -se resguardó con la Celeste y blanca ante Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas y contra Atlanta United por MLS-. Y todo es debido a una molestia en la cicatriz de una previa lesión muscular en unos de los isquiotibiales de su pierna derecha, tal contó Gastón Edul en TyC Sports.

La versión de Martino sobre la salida de Messi

El Tata habló de las salida de Leo y Jordi Alba. "No era el plan, sí probablemente que no completaran el partido. Ellos no estaban todavía listos para el partido con Atlanta. Hicimos entrenamientos posteriores donde se manifestaron bien. Entendimos que estaban aptos para jugar. Por lo que hablé con los dos, las molestias refieren... Son fatigas, no creo que haya lesión muscular. Vamos día a día", dijo el entrenador argentino.

Y sobre si podrán estar el domingo en el clásico ante Orlando City, respondió: "Hay que ir día a día, ver el informe del médico, lo que nos van diciendo ellos. Obviamente no hay ninguna chance de que el domingo vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene".

La semana que viene es el próximo miércoles 27, día de la final de la U.S. Open Cup ante Houston Dynamo.

Y en Ezeiza también hay preocupación

La preocupación está también en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni de cara la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de octubre, donde Argentina se enfrentará a Paraguay (en el Monumental el jueves 12) y a Perú (el martes 17 en el estadio Nacional del Perú en Lima).

Si no hay lesión pareciera alcanzar 20 días para la recuperación del Diez. Claro que tendrá partidos en el medio que resignar con su equipo. Ojalá llegue.