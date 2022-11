“Me siento muy bien físicamente. Llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema. Escuché que entrené diferenciado era porque tenía un golpe, por precaución, pero nada raro”, dijo Leo Messi a 24 horas del debut de la Selección Argentina en Qatar -martes 7 am frente a Arabia Saudita.

La frase de nuestro capitán llega tras la viralización de una imagen de su tobillo izquierdo hinchado. Al hablar de su quinta Copa del Mundo, Messi aseguró: “Seguramente sea mi último Mundial, la última posibilidad de conseguir lo que todos queremos”.



Sobre cómo llega Argentina, Leo habló el plural: "No sé si llegamos mejor, pero está claro que venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Que la gente no esté tan ansiosa y tan pendiente de los resultados, sino disfrutando del momento de la Selección. Este grupo me recuerda mucho al de 2014, que era muy unido y tenía claro lo que hacía dentro de la cancha".

Pero las preguntas volvían a lo personal, entonces Messi respondió: "Me siento con muchas ganas, ilusionado. Intentaremos hacer el mejor partido para arrancar con los tres puntos. Antes jugaba todo el tiempo y me pasaban desapercibidas muchas cosas importantes. Hoy intento disfrutar mucho más de todo”



El Grupo

"Este grupo viene creciendo partido a partido y se siente muy bien en lo grupal. Eso lo refleja dentro del terreno de juego. Esperamos un partido difícil, pero vamos a jugar como lo venimos haciendo, ir a buscar del partido desde el inicio y respetar al rival".

La ilusión



"Lo que me lleva a seguir intentándolo es la ilusión, las ganas y el querer siempre más. Siempre hay que intentarlo, sea lo que sea, y no quedarse con las ganas. No sabemos nunca si vamos a poder jugar otro Mundial, les digo a mis compañeros que disfruten de la experiencia al máximo, de la gente y el partido".



"Me siento con muchas ganas e ilusionado con este nuevo comienzo de la Copa del Mundo. A la hora que empiece el partido cada uno va a querer lo mejor para su selección e intentaremos hacer el mejor partido para arrancar de la mejor manera y obteniendo los tres puntos. No sé si es el momento más feliz de mi carrera. Me agarra con otra edad y más maduro. Hoy disfruto mucho más de todo esto, antes no lo pensaba. A veces pasaban por desapercibidas muchas cosas que me pasaban y hoy soy más consciente".



El cariño del público

"Que mucha gente que no sea argentina quiere que sea campeón por mi, siempre dije que soy un agradecido por el cariño que recibí durante toda mi carrera. Esta es una muestra más de eso".