Tras el triunfo de Boca sobre Belgrano 3 a 2 con los tres goles de Edinson Cavani, a Diego Martínez le preguntaron en conferencia de prensa por las declaraciones de Martín Demichelis después del superclásico. Entonces el DT de River dijo “si termino el partido con 7 defensores no estaría respetando la historia”.



Este domingo, el entrenador xeneize recogió el guante: “Creo que no estuvo bien, no lo comparto. Hubo un mensaje suyo de manera privada y me pedía disculpas si había sentido un ataque hacia mí”.

Y las redes reaccionaron: