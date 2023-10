Mauricio Macri volvió al tapete político tras el acuerdo con Javier Milei y salió a hablar. Y como yapa, también de Boca, en donde, según reveló este viernes, está trabajando activamente en la campaña del candidato Andrés Ibarra de cara a las elecciones de diciembre en el club de la Ribera.

“¿Es cierto que usted va a estar en la lista de Boca para las elecciones como compañero de fórmula de Ibarra?”, le preguntó Eduardo Feinmann en radio Mitre. Esta fue la respuesta del ex presidente de la Nación y de Boca Juniors: “Estoy trabajando activamente. Eso no lo hemos definido, pero estoy trabajando activamente porque me preocupa”.



Fiel a su estilo, Macri confió que "Javier Milei me dijo: 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la he perdido desde que Riquelme es presidente'". Y que el candidato a presidente por la Libertad Avanza -y parte del PRO-, le contó: "Me dice que me votó también en la época de Boca".

Un Macri recargado.