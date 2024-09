Locura en Serbia: el DT de Partizan apareció en la conferencia golpeado por la barra tras perder el clásico

El clásico de Serbia Partizan-Estrella Roja entregó otro capítulo de la violencia con la que se vive. Saben los argentinos Facundo Campazzo y Luca Vildoza cómo se demuestra esa pasión en el basquet, por haber jugado en Belgrado varios derbys, y también pueden dar cuenta de hechos violentos entre hinchas.

Y volvió a suceder este fin de semana, luego de la victoria de Estrella 4 a 0 ante Partizan a domicilio. Una vez consumada la goleada, los ultras comenzaron a cantar contra el equipo y el entrenador. Y siguió en los vestuarios, a dónde la barra se presentó, discutió con la policía que le cercó el paso y todo terminó en vidrios rotos y agresiones.

Uno de los que se llevó la peor parte fue el entrenador, Aleksandar Stanojevic -un exfutbolista del club y de Mallorca, entre otros, que apareció en sala de prensa con heridas, tapadas por curitas.

"Los aficionados rompieron el cristal, es una situación desagradable, pero no me gustaría hacer un teatro con esto. Si el resultado fuera un empate, no habría venido a la conferencia de prensa. La situación es diferente y por eso vine", explicó Stanojević ante la sorpresa de los periodistas.

Los hechos violentos

Ya en el partido, tras el cuarto gol del Rojiblanco, un hincha de Partizan saltó al campo de juego y fue detenido. Luego del pitazo final, los hinchas arrojaron bengalas y cantaron contra jugadores y el entrenador.

Pero la cosa siguió en la zona de vestuarios. Según medios serbios, allí la policía debió proteger a los jugadores y cuerpo técnico. Los barras cantaron, insultaron y terminaron rompiendo los vidrios de la puerta del vestuario que hirieron al entrenador.

"Pido disculpas a todos los aficionados del Partizán, pido disculpas por haber permitido perder así. Sin 'sangre', sin nada. El Estrella Roja mostró clase y asumo la responsabilidad, esta es la derrota más dura de mi carrera", dijo el DT a la prensa.

Y cuando se le preguntó si iba a presentar su renuncia, contestó: "Estoy aquí, veremos qué pasa. La responsabilidad es mía y estoy dispuesto a asumirla. Está bien gritar 'Stanoja, vete', pero que te griten 'Stanoja, te has vendido'...". Ya veremos esto primero, ese es el menor de los problemas. Pero ¿a quién me vendí?".

Apoyo del archirrival

El entrenador de Estrella Roja. Vladan Milojević, se solidarizó con él: "Es feo. Le deseo lo mejor. Estas no son cosas buenas para el fútbol. No deberíamos elevar todo al nivel de la guerra. Estas cosas son feas y no deberían suceder".

Resumen y goles del partido