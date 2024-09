Las lágrimas de Riquelme en su discurso de ingreso al Salón de la Fama

Juan Román Riquelme ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Internacional,. En una ceremonia realizada el martes por la noche en León, México, el ídolo y presidente de Boca se emocionó hasta las lágrimas en el discurso que dio por haber sido reconocido junto a otras 18 leyendas del deporte, entre las que figuran Andrea Pirlo, Diego Simeone, David Beckham, Iván Zamorano, Oliver Kahn, José Luis Chilavert, Sepp Maier.

Parado en el escenario del Teatro del Bicentenario de la ciudad de León, Román agradeció "al Grupo Pachuca" y "a todos los periodistas" que lo votaron para distinguirlo. "Es un privilegio estar acá. Yo soñaba ser futbolista nomás, desde chiquito. Quería comprarle la casa a mi mamá. Era lo único que quería desde chiquito. Soñaba con eso. No tenía otra cosa en la cabeza. Sentía que de esa manera le podía cumplir", contó Román ante un auditorio que lo escuchaba en silencio y con respeto total.

“Pasó el tiempo y, el 10 de noviembre del 96, tuve la suerte de debutar en Primera con la camiseta de Boca. Ese día entré a la película más linda de mi vida. Esa es la verdad”, y se la fue la voz. Y siguió: “Yo pensé que jugar al fútbol era solamente eso: patear la pelota, disfrutar, correr, gritar un gol, dar un pase. Cuando pasó el tiempo, me di cuenta que no. Que la gente te saludaba, te daba cariño... Empezó a tener otro sentido, empecé a tener otra responsabilidad y fue fabuloso. No lo imaginaba”. Y ya no pudo contener las lágrimas.

“Nunca que creí ser jugador de fútbol iba a ser tan lindo… vivir esto, de conocer el mundo, diferentes culturas, conocer mucha gente, y que la gente te dé cariño es maravilloso. Que estés en otro país y la gente sepa tu nombre es increíble”.

Y sentenció, a manera de conclusión, emocionado: “Solamente decirles gracias. He disfrutado mucho de esta fiesta. Tengo a mi hermano por ahí, que debe estar contento, y mi mamá también. Muchas gracias y felicidades”.

El mensaje de Riquelme a los hinchas de Boca





Antes de ingresar el ídolo xeneize fue uno de los hombres más buscados de la noche. En mano a mano con ESPN, se acordó de los hinchas de Boca.



"Les mando un beso muy grande a los argentinos y a los hinchas de Boca. Los quiero mucho. Hoy estoy disfrutando", dijo el 10 en un breve encuentro con la prensa antes de ingresar al Teatro del Bicentenario.

Y admitió: "Para mi es maravilloso estar acá. Son momentos muy lindos que uno no va a olvidar nunca. Quiero agradecer a la gente de México, que me trata de la mejor forma cuando vengo".

Román es eterno, ya no hay dudas.