Una de las principales características de Claudio Paul Caniggia, fuera de la cancha -obviamente-, es que no tiene filtro. En cada entrevista, el Pájaro se saca el cassette y da su opinión sin ningún tipo de vueltas, y esta vez no fue la excepción. Como palabra autorizada por su pasado en Boca​, el ex delantero de la Selección tocó varios temas de la actualidad Xeneize y disparó para todos lados. A continuación, repasamos sus frases más destacadas.

Sobre el paso de De Rossi por Boca: "Estuvo de vacaciones acá. Obvio que se retiró en la Roma. Lo de él fue jugar en Argentina aunque sea por un ratito. Pero no pudo, tuvo problemas físicos".

"Jugar en Boca no es fácil. Se lesionó, volvió y si hay un jugador de 10 años menos se complica. Ya no jugás más con el nombre. Por eso dijo que su retiro fue en la Roma".

Sobre Carlos Tevez: "Tevez es importante. No sé si para jugar todo el tiempo, pero es importante. Le dio mucho a Boca. No sé si los 90 minutos, eso lo dirá el DT. No tiene el arranque ni la velocidad de antes, está claro. Pero se tira atrás y puede jugar 10 o 15 metros más atrás. Perdió velocidad. Va a terminar su carrera en Boca, es obvio".

Sobre Sebastián Villa: "Ponemos a correr 11 Usain Bolt. Porque más allá de la velocidad, después más difícil es controlar la pelota. Villa es muy rápido. No sé si más rápido que yo".

"Se necesitan miles de factores para que lleguen a Selecciones y primeros niveles. Creo que a Villa le falta un poquito. No jugó tanto el año pasado y no demostró el potencial que tiene. Es un jugador rápido, pero le faltan algunas cositas. Cuando se de cuenta, va a ser un jugador importante".

Sobre Juan Román Riquelme: "Le va a hacer bien a Boca. Es un símbolo del club. Sabe mucho de fútbol y está donde más entiende".

Recibimiento a Maradona: "No sé si le harán una fiesta, pero seguro habrá ovación".

"Llegó cuando tenía 20 años, lo vendieron fortuna y no habló de dinero. No importa la camiseta que vista Diego, es un símbolo mundial. El mejor de la historia. Tiene que ser reconocido como se merece. No importa que esté en otro equipo o ese tema de las elecciones".

"Creo que esta dirigencia no va a hacer mucho por un tema político. Pero una ovación, se merece".

Elecciones en Boca: "No jugué políticamente con nadie. Tenía buena relación con Angelici y nada más".