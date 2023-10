“La final con Francia fue el partido que más disfruté porque los chicos estaban con confianza, no dejaban espacios y ellos habían hecho dos cambios, no sabían qué hacer y tiraban la pelota afuera. Internamente sabía que lo ganábamos”, dijo el Dibu Martínez.

En diálogo con el programa Llave a la eternidad, el ciclo de entrevistas a los campeones mundiales de la TV Pública que realizó Sofi Martínez, el mejor arquero del mundo rememoró la salvada histórica en el mano a mano frente a Kolo Muani en el minuto 121 de la final del Mundo en Qatar. “No me puse nervioso a la hora del tiro, lo fui acomodando adonde yo quería que vaya… Después, te puede pegar o no. A la hora de achicar y hacerme grande, creo que hice todo bien”, confesó el marplatense.

Y completó: “Me levanté rápido por una segunda jugada. Salimos jugando y me arrodillé después de la chance de Lautaro, quería que cabeceara cruzado como quiso hacer, pero se le fue afuera”.



El debut ante Arabia Saudita

“No podía creer que me pasara eso en el debut de mi primer Mundial, me llegaron dos veces y me metieron dos goles. Fue horrible, muy feo, en el entrenamiento capaz había sacado 55 pelotas y en el partido no pude sacar las únicas dos que me patearon. Me fui con un sabor amargo por no poder ayudar el equipo. Siempre me pongo esa presión. Me tomo el deber de ser un padre atrás de ellos, que ante cualquier error estoy para ayudarlos”.



“Cuando entré al vestuario, me saqué los guantes, me senté y agaché la cabeza como todo el mundo. Recuerdo un silencio de dos minutos en el vestuario en el que se escuchaban las canilleras y los botines, nadie habló. Tomamos conciencia de que algo malo habíamos hecho”.



La noche previa a la final del mundo

“Me comí un sandwichito de jamón y queso con mate. Esa fue mi merienda antes de una final, je”

“Uso una app de meditación a la noche cuando no me puedo dormir después de los partidos, tengo mi profe de pilates y de yoga, mi psicólogo, un osteópata para la espalda y un masajista personal”

Volvió el amor al arco

“Los nenes me van a tener de ejemplo o van a tomar mucho de mí cuando sean grandes. Mal o bien, a futuro Argentina va a tener muchos arqueros. Volvió el amor por el arco”.



Qué dijo sobre Messi

“Representa lo que es un argentino: familiero, da todo por sus hijos y su mujer, ama el fútbol y da todo en la cancha. Es el ejemplo a seguir. Es el primer y único jugador en la historia en completar el fútbol, termina la carrera como un ídolo, no solo como jugador sino también como persona. ¿Si se lo digo? No porque ya lo sabe. Sabe lo que lo aprecio y lo defiendo adentro de una cancha”.