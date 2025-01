El inicio de Rayados de Monterrey, que conduce Martín Demichelis desde que dejó River, empató 1 a 1 en su visita a Toluca.

Una vez finalizado el encuentro, Demichelis asistió a la conferencia de prensa y allí recibió una insólita consulta que desconcertó al DT argentino.

“¿Quién te asesora en los outfits…sin temor a equivocarme, eres el técnico más elegante de la Liga MX?”, lanzó un periodista

El exentrenador de River se mostró sorprendido y entre risas intentó responder: “Bueno no, eh… no, no, no. No te creas que cambio mucho, bueno… es parte de mi ser”.