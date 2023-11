El empate 1 a 1 entre Perú y Venezuela con los tantos de Yoshimar Yotún, quien abrió el marcador a los 17 minutos y Jefferson Savarino, que logró igualar el encuentro a los 54, es un punto de oro para la Vinotinto.

Así lo sintieron los jugadores que una vez finalizado el partido se acercaron a la nutrida tribuna visitante para arrojarles las camisetas a sus hinchas.

Lo que no contaban era con que la policía peruana no solo se los impediría, sino que comenzara a golpearlos para que no pudieran avanzar.

El resumen del partido