La novela de Paredes: Boca ya tiene fecha límite para saber si puede concretar su regreso

Este jueves era un hecho el regreso de Leandro Paredes a Boca, según los medios que cubren el día a día del Xeneize. Bueno, hoy hay nueva fecha límite para saber si el campeón del mundo vuelve al club en este mercado de pases o en junio.

La Serie A cierra su oficina de traspasos el lunes 3 de febrero, por lo que Boca y Roma deben negociar en estos próximos tres días por Leandro. Claro que para la Loba será doble, porque debe conseguirle un reemplazante.

Ranieri sobre una salida de Paredes a Boca

"Me entristecería, pero no me dijo nada", esbozó el DT de la Roma, al tiempo que se deslizó de las informaciones: “No me interesan los rumores. Estoy muy feliz si se queda. Él sabe cuánto lo respeto. Me entristecería perder a un campeón del mundo y a un tipo increible que, incluso cuando no jugaba, entrenaba con (Mats) Hummels a toda velocidad”. Y concluyó: "Entiendo las necesidades de cada jugador y de cada familia. Pero él no me dijo nada".