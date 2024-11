Después de 32 años La Academia volverá a disputar la final de una copa internacional y los hinchas están eufóricos.

El encuentro se disputará el próximo 23 de noviembre frente al Cruzeiro y los hinchas de Racing ya se están aprendiendo la letra del nuevo tema interpretado por La Mosca.

Los músicos reversionaron la letra del tema y la fusionaron con un histórico cántico de la Academia para que los simpatizantes estén todavía más manijas.

Una de las partes mas fuertes del tema es cuando dice: "Se me parte el corazón cada vez que vos perdés, pero me pongo de la cabeza y otra vez te vengo a ver. Muchachos, traigan vino, juega la Acadé", expresaron. Acto seguido, completaron: "Me emborracho bien borracho si el Rojo se va a la B".