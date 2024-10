Peñarol de Montevideo fue noticia por su histórica clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores después de 13 años; o porque perdió el clásico con Nacional.

Y esta vez es por la barra del Manya, que viralizó esta canción. Inédita por su letra, solo para que la cante la barra en privado al ritmo de Loco tu forma de ser, de Los Auténticos Decadentes.

"El día que me muera me van a cremar

para que mis amigos me puedan tomar.

Yo te sigo siempre a dónde vas

y la sexta vamos a ganar

Y a mi no me interesa en qué cancha jugués

llevo de contrabando un trava al hotel

Nos cogemos al del ascensor

y a la puta de la recepción

Yo soy así, yo soy un falopero desde que nací.

Los días más felices fueron tomando merca

o tomando un cartón

o fumandome un porro viendo a Peñarol…"