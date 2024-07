En la antesala del partido ante Colombia, el Dt de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, se mostró distendido y con buen humor en la conferencia de prensa habitual previa a los juegos.

En un tramo del encuentro con los periodistas, fue consultado por el desempeño del futbolista Maximiliano Araújo, quien acompañaba a Bielsa en ese instante.

El entrenador de 68 años lanzó una inesperada respuesta. “Convengamos que son preguntas muy especiales. Ustedes le preguntan a Maxi sobre mí estando yo presente, y a mí sobre Maxi estando él presente...”, planteó el argentino.

Luego agregó, entre risas y carcajadas: “Yo creo que Maxi es un jugador vulgar, que ha llegado a donde está producto de la suerte...”, dijo. Y remató: “Y que no creo que pase de ahí... Y que yo no lo vi, me lo recomendaron”,