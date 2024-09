“La conocí antes a Tota, su madre, antes que a él. Un día, antes de que me vaya al colegio, mi mamá me mandó a comprar verdura y ella también fue a comprar…", comenzó a contar Claudia Villafañe en la conversación con Pedro Rosemblat en el streaming de Gelatina.

Allí la madre de las hijas de Diego reveló anécdotas geniales, algunas de ellas desconocidas. Y contextualizó: “Cuando lo conocí a Diego, estaba en el segundo año del secundario en un colegio de monjas en el que éramos solo chicas y tenía la vida normal de una chica de 14 años. Argentinos Juniors le alquila a Diego un departamento en mi misma cuadra, cuando él tenía 16. Yo no tenía idea de quién era. No me interesaba mucho el fútbol, era de Boca”.

Diego Eterno.

