Más allá del buen momento del equipo campeón del fútbol, el presente de Salomón Rondón se diferencia de la mayoría de los futbolistas del club y es algo que los hinchas del Millo lo perciben.

Martín Demichelis, en ese marco, habló del delantero y reveló detalles de su estadía en Argentina y en la institución de Núñez.

“Salomón ha pagado el costo alto de la adaptación. Recién hace una semana tiene los papeles para poder hacerse un DNI”, comentó el DT.

Y agregó: "Él vivía en Nordelta y tenía que entrar como visitante todos los días y se comía esperas de 30 minutos. Lo mismo para salir. Tampoco podés conducir”, inició Demichelis en una entrevista concedida a Clarín.

En ese sentido, Demichelis argumentó: “Son muchas cosas que se juntan que la gente no sabe y no ve. Salomón ha pagado el costo alto de la adaptación. Y no les pasa solo a los extranjeros. Me ha pasado a mí también. Por ejemplo, una cosa menor: han tardado 3 semanas en instalarme una televisión en mi casa, siendo yo argentino y entrenador de River. Salomón vivió 19 años en Europa”.

A partir de estas eplicaciones, la frase Nordelta se convirtió en tendencia y los hinchas dejaron diferentes reacciones: