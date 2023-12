Ángel Di María volvió a hablar de la final contra Francia de la Copa del Mundo que consagró para siempre a su generación y la Scaloneta. Fideo sorprendió al revelar detalles de cómo se enteró que sería titular: "Cuando salió la formación para la final, miré para la derecha, vi que no estaba y pensé que no jugaba, que iba al banco. Después vi que estaba por la izquierda. Me sorprendió hasta a mí".

Di María, quien el mes pasado anunció con un emotivo posteo que la Copa América 2024 será su último torneo con la Selección, no había sido titular ante Croacia en la semifinal que ganó Argentina por 3 a 0. Scaloni ya sabía que Ángel jugaría por Leandro Paredes pero él no lo sabía.

"En la previa, Scaloni no me había dicho nada, solamente me preguntaba todos los días cómo me sentía. Yo dos días antes (de la final) le había dicho que estaba bien; el día anterior me volvió a consultar y le respondí lo mismo, pero no dijo nada más", recordó.

El recuerdo del segundo gol

“A medida que los chicos iban tocando me fui dando cuenta de que me podía llegar. Y bueno, yo solamente corrí al espacio y la terminé empujando. La jugada fue espectacular y lo que queda en la historia es la jugada que hacen entre ellos tres, que hacen uno o dos toques como si estuvieran jugando en el barrio, inexplicable, increíble”.

El lunes 18 de diciembre se cumplirá un año de la consagración en el Mundial de Qatar y este gol volveremos a verlo seguido.