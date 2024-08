Un insólito y espontáneo cruce vivió Sarmiento de Junín entre su entrenador, Israel Damonte y Juan Manuel Moretti, cantante de Estelares. Resulta que en una nota radial, tras las críticas de Manu, el DT dijo. “El cantante de Estelares dijo que no le gusta como juega Sarmiento, pero el día que ganamos en el Monumental fue el primero en festejar. A mi no me disgusta su música, pero hace rato que no mete un hit. Lo hablé con él pero no entiende nada”.

La respuesta de Moretti

"¡El partido con River fue en 2022! Y celebramos triunfo y juego. Ese equipo Tenía a (Lucas) Castro, (Luciano) Gondou y Lisandro (López) en buen momento. Con el DT solo mensajes de Twitter, nunca hablamos", escribió Moretti como respuesta.

Se picó en Junín.