“Como juega Guardiola ahora, jugaba ‘La Máquina’ de River. Fue hace 70-80 años que se jugaba de esa forma y le quieren hacer creer a la gente que es nuevo. Es mentira que es nuevo. Independiente y Boca también jugaban de esa forma. Todos los equipos jugaban así”, disparó Néstor Gorosito.

Pipo, que ya había desafiado a Pep Guardiola a dirigir en la Argentina, señaló: “Dirigir en Europa es 100 veces más fácil que acá. Yo a veces a ustedes los escucho decir: ‘¿Pero por qué no juegan cada tres días?’. Ellos van en avión y vos acá no podés concentrar porque no hay guita para la concentración, tenés que ir después de la merienda así te ahorras una o dos comidas”.

En diálogo con Los Más Grandes de Radio República, el ex entrenador de Tigre, advirtió: “Hay técnicos que hablan para venderse a los dirigentes, periodistas, no a los colegas. Juego a la pelota desde los seis años. Ahora dicen ‘estaba muy hundido...’ ¿Qué querés decir? Me hacen mal estas cosas”.

Además, puntualizó: “Los tipos que saben algo realmente te lo explican fácil. Salvo Bielsa que lo hace rebuscado pero lo entendés, porque es original, los otros son copia. Sobre todo los que no jugaron a la pelota. Es fútbol, no ciencia. No es tan difícil, pero le quieren hacer creer a la gente que es una ciencia que todavía no se investigó”.

Y concluyó con un deseo imposible: “Yo quisiera que todos los técnicos de excelencia en Europa vengan para acá, que dos minutos antes del partido no sabes si un jugador está habilitado para jugar. Me encantaría que (Jürgen) Klopp venga y dirija un ratito a Riestra. Que venga a dirigir Pep Guardiola acá, que pruebe acá a ver si es tan fácil como allá”.