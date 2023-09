“Vasco está para competir, gente. Para competir con cualquiera, es un gran club este, tienen que competir”, dijo Ramón Díaz, golpeándose el pecho, frente a sus dirigidos, con una arenga que se hizo viral en las redes sociales, luego del triunfo de Vasco da Gama ante Fluminense por 4 a 2.

El club, que se encuentra en la encarnizada lucha por mantener la categoría en el Brasilerao, la Primera División del fútbol de Brasil, deberá afrontar una serie de partidos claves para sostener la permanencia.

Por este motivo, Ramón Díaz agregó: "Disfruten, pero ojo, el jueves jugámos otra vez, no te relajes, no hay que relajarse, porque esto sí es muy importante, yo no lo voy a hacer y ustedes tampoco".

En un video que publicó la cuenta oficial del club, se ve al DT arengando a sus jugadores para motivarlos en los compromisos venideros.