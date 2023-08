Racing empató con Boca en la Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y ahora la serie se definirá todo en Avellaneda. En conferencia de prensa, Fernando Gago se cruzó con dos periodistas. Uno le preguntó si en el duelo de vuelta en Avellaneda saldría a ganar, y Pintita lo ubicó en seco.

Y este otro, que intentó asegurarle que Racing especuló:

Al momento de analizar el partido, Gago consideró: “Desde el resultado sabemos que queda otro partido. Ahora jugamos en casa y vamos a aprovechar ese factor. Por momentos estuve conforme y por momentos siento que nos faltó para cortar espacios”

Y cuando le preguntaron cómo se sintió en el club dónde se formó y debutó, contestó: "No lo llevo a lo personal, lo llevo a lo que es la institución. Tenemos una posibilidad linda de pasar de serie y eso es lo importante, en qué rango me queda a mí no sirve porque no me gusta hablar de mi".

Hace 26 años que Racing no juega las semifinales del máximo certamen continental. Está ante una chance histórica.