La Copa Potrero está envuelta en escándalos desde que comenzó. Al patrocinio del Gobierno y a los futbolistas del ascenso y juveniles que se quedaron sin trabajo por jugarla, se le sumó la expulsión de un nene alcanzapelotas por pedirle una foto al ‘Kun’.

En dos posteos, el periodista Pablo Carrozza prendió fuego al exfutbolista: “El Kun Agüero todavía no pagó los premios de la Copa Potrero. Hay mucha bronca en los equipos, ya que no cumplió con los plazos establecidos. Incluso varios pibes contaban con ese dinero”.

Además, aseguró: “Ahh, el premio no será en dólares, sino en pesos argentinos. Les mentiste a todos, paaaaa”.

Y en otro, concluyó: “¿Por qué no aparecen ahora los periodistas de ESPN a reclamar la guita de los jugadores? Se cansaron de hablar bien del torneo y ahora se borraron. Les mintieron a un montón de pibes, que no llegan a fin de mes. Miren que no todos son millonarios retirados. Pagá Kun Asueldo”.