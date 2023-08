"Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!", escribió Marcelo en sus redes tras la espeluznante lesión que le provocó sin querer a Luciano Sánchez: luxación completa de rodilla izquierda.



El ex Real Madrid fue expulsado pese a la jugada involuntaria y enseguida fue hasta el vestuario local para consolar a Sánchez, con quien intercambió números de teléfono antes de que lo trasladaran de urgencia al Hospital Finocchieto, donde al defensor de 29 años le diagnosticaron la dura lesión que le demandará entre 8 y 12 de meses de recuperación.

La respuesta de Argentinos Juniors: “Somos rivales, no enemigos. Gracias Marcelo y a todo Fluminense por su preocupación”.

El posteo de Fluminense que Argentinos también replicó

El partido

El equipo de Gabriel Milito lo ganaba por un tanto de Gabriel Ávalos a los 14 minutos de partido, y pudo haber ampliado la cuenta; a los 12 del segundo tiempo se fue expulsado Marcelo pero Fluminense mejoró. A quince minutos del final, el arquero del Bicho Alexis Martín Arias vio la roja y como Argentinos no tenía más cambios, atajó Leonardo Heredia (con una camiseta sin número).

A tres minutos del final, Xavier lo probó de lejos y el mediocampista voló pero no pudo retener la bomba. El martes que viene a la misma hora en el Maracaná, definen quién pasa a cuartos de final.

Los goles del partido