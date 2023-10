Unión se fue con las manos vacías de la Bombonera por la caída de Unión ante Boca 2-1 y después del partido el DT del visitante, Cristian González, habló en la conferencia de prensa.

Frente a los periodistas, se mostró enojado por cómo se dio el partido y por la roja a Franco Calderón: “No dudó ni un segundo en hacerlo”.

"La miré diez veces a la jugada y creo que no es para expulsarlo. Es para tarjeta, pero por más que diga lo que diga ahora, es siempre lo mismo. Es muy difícil", expresó.

“En el fútbol, no quiero que me regalen cosas, pero tampoco quiero cuestionar la mala fe de los árbitros. Todos se equivocan, nosotros también nos equivocamos. Me sorprendió, porque viendo la jugada no es roja. La de Merentiel fue peor que la de Franco”, agregó.