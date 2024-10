Este jueves, dábamos cuenta de la supuesta ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis por una infidelidad. Y este viernes, Facundo Bono, quien recientemente reveló ser el hijo primogénito del extrenador de River, salió a hablar.

El joven habló en una entrevista sobre su relación con el actual entrenador de Rayados de Monterrey y su esposa, la modelo Evangelina Anderson. “No sé si me siento tranquilo, pero es algo que sabía que iba a pasar. Se dijeron un par de mentiras, pero siempre en los medios es de esperarse. Lo importante es que puertas adentro está todo bien”.

En tanto, Bono en sus redes para relatar cómo fue el momento en que Anderson descubrió la verdad: "(Con Martín) empezamos a tener una relación a distancia por la pandemia. Después les comentó a sus hermanas, mis tías, y luego llegó la aceptación de Eva".

Y agregó: “Eva me sorprendió con su calidez genuina. Con mensajitos me transmitió cariño y tranquilidad”.

La identidad

“La duda no me dejaba dormir, me destrozaba por dentro. La trompada más dura era verme al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a la mentira. Luego de tanto tiempo de mentirme en la cara, le pedí de rodillas a mi mamá que me dijera la verdad”.

Y negó ser un mantenido por Demichelis: "La posta es que laburo desde los 11 años. Durante la secundaria fui albañil, pintor, gasista, electricista, kioskero, heladero, mozo y canillita. Ahora hace más de tres años que le meto a los tatuajes".