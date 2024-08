Luego de una caída ante River en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Talleres logró reponerse y superó 2 a 1 a Independiente Rivadavia en la fecha 11 de la Liga Profesional.

Más allá de los goles y el resultado, un inesperado cruce entre Matías Esquivel y Nahuel Gallardo generó polémica en el partido.

Según contaron los futbolistas de ‘La T’, Nahuel Gallardo, que ahora juega en Independiente Rivadavia, se burló de ellos por la caída del miércoles ante River.

"El hijo de Gallardo, ni se cómo se llama porque no me importa, me hacía gestos de que nos ganaron y nos rompieron el culo, pero él está acá, no en River", lanzó el volante. "Fui y le dije que cualquier cosa lo llame al papá para jugar de vuelta allá. Él no tiene que meter cosas de otro partido acá, él está jugando en Independiente Rivadavia y encima es suplente", remarcó Esquivel.