El genial posteo en redes del rival al que Messi gambeteó en el piso

El regreso de Lionel Messi a las canchas fue estelar en la primera fecha de la Major League Soccer dejó el triunfo de Inter Miami sobre Real Salt Lake por 2 a 0. Leo asistió y participó de los dos goles del equipo de Gerardo Martino y hasta protagonizó una jugada notable: Messi gambeteó a un rival que estaba en el piso.

La jugada se hizo viral mundial y hasta Andrew Brody, el futbolista que sufrió la habilidad de nuestro capitán, bromeó en sus redes sobre el tema. "For those asking, yes I was the cone on the ground here", escribió.

¿Qué significa? “Para los que preguntan, sí, yo soy el cono que está en el césped”.



Messi recibió muchos elogios, fue visitado por el actor Will Smith que lo quería conocer y Tata Martino dijo en conferencia de prensa que vio a Leo “muy suelto, muy fino, motivado y bien físicamente”.