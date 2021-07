“No estoy nada contento”, dijo Arregui al terminar el combate y mostrando su insatisfacción más allá de la polémica decisión de los jurados. “No sé cómo fue la pelea, me sentí muy atado, pero son experiencias. Me duele mucho, no estoy conforme con la pelea que hice, tampoco me siento perdedor o ganador, fue una pelea horrible para mí”.

Pero su bronca por no haber mostrado su mejor versión no invalida la crítica a la discrecional mirada de los jurados que no vieron que fue el claro dominador de los tres asaltos, e incluso llegó a derribar a su oponente en el segundo.

La pelea completa: