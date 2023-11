Independiente empató 0-0 ante Banfield ante una multitud en el Libertadores de América por la fecha 13 de la Copa Liga Profesional y alcanzó a River y Huracán en la cima de la tabla de la Zona A.

Pero en conferencia Carlos Tevez habló de la impaciencia del público del Rojo: “Quiero que el hincha de Independiente acompañe este proceso. Hoy se murmuraba a chicos que se están haciendo cargo”. Y agregó: “Hay que entender que hay que apoyar a los jugadores. Me molesta el murmullo y que no se los banque. Ellos laburan y son súper profesionales. Si no fuese por ellos estaríamos peleando el descenso, por eso hay que reconocer más su esfuerzo”.

"Yo no quiero cambiar al hincha de Independiente, va a exigir y en eso coincido, pero quiero que entiendan el proceso. Estos chicos hace dos meses no podían levantar las piernas y hoy le peleamos a cualquiera. No podemos cambiar en dos meses".

El Apache insistió y hasta felicitó a sus futbolistas "porque sacaron al club adelante" y resaltó que "el reconocimiento es para ellos". Y remató, enfático: "Me molesta el murmullo. Estoy muy caliente por ese tema. Estamos punteros en nuestra zona"

"Queremos pelear el campeonato y estamos con chances de clasificar. No es fácil ganarles a estos equipos", dijo Carlitos, admitió estar “enojado”, y recordó: "Cuando firmé se hablaba solo del descenso y ahora hablamos de estar entre los mejores cuatro".