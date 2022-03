“A nosotros, que estamos en España, nos gusta admirar el fútbol argentino y creo que River es dueño de la metáfora más bonita en la historia del fútbol. Creo que no hay nada semejante. Me parece que no hay nada tan emocionante como aquello que sucedió 20 días después del 4 de mayo de 1949. Un club, que por entonces tenía medio siglo y que había añadido a su camiseta blanca la franja roja”, señaló uno de los integrantes de 'El Chiringuito', programa que se caracteriza más por el volumen de sus polémicas que por sus análisis profundos.

Pero José Antonio Martín Otín, conocido como Petón, reflotó el baúl de los recuerdos cuando el equipo de La Máquina -donde brillaban Ángel Labruna y Alfredo Di Stéfano- viajó a Italia para homenajear al Torino, que había perdido su plantel por un accidente aéreo.

Matías Patanian estaba en el estudio como invitado y no pudo contener las lágrimas.