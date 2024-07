El escándalo en la semifinal de la Copa América suma capítulos. Tras la pelea de los futbolistas uruguayos con plateístas colombianos que habían agredido a sus familias, se viralizó la imagen de Darwin Nuñez con su pequeño hijo en brazos.

Bueno, quién no se guardó nada fue el subcapitán de la selección uruguaya José María Giménez, que en plena entrevista con la transmisión oficial del torneo, dijo: "Dejame decirte una cosa porque se que quieren cortar… Que por favor tengan cuidado porque las familias están en la tribunas. Le hicieron una avalancha de un cierto sector de hinchas colombianos y los agredieron".

"Nuestra familia corrió peligro", contó y explicó: "Tuvimos que correr como pedo a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos donde había bebes chiquitos recién nacidos. Esto es un desastre". "No había un solo policía, cayeron a la media hora y nosotros ahí, dando la cara por los nuestros".

Y concluyó con un pedido y una advertencia: "Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con la familia, gente y alrededores del estadio que es todo un desastre porque todos los partidos pasa lo mismo”. “Nuestra familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman unos traguitos de alcohol, no saben tomar, se comportan como unos niños y no son decentes. Ojala tengan precaución en los próximos partidos y no vuelva a suceder esto que fue un desastre”.