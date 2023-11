La clausura de la Bombonera se levantó pasadas las tres de la tarde de este viernes pero el mundo Boca se sacudió anoche tras el partido que Uruguay le ganó a los campeones del mundo 2 a 0 con la decisión de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de clausurar el estadio por exceso de aforo en las tribunas media y alta norte.

Sebastián Rodríguez, integrante del Departamento de Legales de Boca, denunció "una persecución judicial" contra el club y la familia de Juan Román Riquelme. “Ni nosotros sabemos lo que pasó. No lo podemos entender. Tuve la suerte de estar en la cancha y era una fiesta familiar, muchos chicos y familias. La cancha estaba espectacular. Ahora la clausuran por tercera vez en el año con el argumento de que había exceso de aforo en las tribunas”, dijo el letrado.

Y agregó: "Yo estoy sorprendido porque uno miraba a la platea preferencial y se veían lugares vacíos. No había nadie sentado en la escalera, era algo impecable. Por un lado nos sorprende y por otro no, porque ya es la tercera vez en el año. Boca puso a disposición su estadio para recibir a la Selección. Vinieron todos los ídolos de los chicos para que los chicos los disfruten y terminamos nuevamente con una clausura del estadio. Lamentablemente, no nos queda otra que pensar que hay una persecución contra Boca Juniors y a sus directivos".

En una entrevista con el canal oficial de Boca, Rodríguez señaló que esta actitud solo ocurre en los terrenos de Brandsen 806 y no en el resto de los estadios de los clubes argentinos: "Eso pasa solo en cancha de Boca. Hubo un procedimiento y tuvimos la cancha clausurada, como queriendo instalar que se podía cancelar el partido contra Racing".

"Los tiempos de la clausura no los sabemos. Es administrativa hasta donde sabemos, pero no debería llegar al 2 de diciembre"





La causa de reventa de entradas en la que está implicado el Chanchi Riquelme





"Hay una clara persecución contra Cristian Riquelme y contra la familia de Román. Hay una causa bastante particular en época de elecciones que no es casual. Se inició con una denuncia anónima y tiene dos millones de particularidades que no viene al caso traerlas ahora. Si uno hace una línea de tiempo, es imposible no relacionarlo".



Y dijo que que habían ofrecido a la fiscal de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, Celsa Ramírez -para ellos la líder de esta supuesta conspiración contra Riquelme-, entregar el teléfono del dirigente. Así: "Antes de la final de la Copa Libertadores, por cuestiones judiciales pusimos a disposición de Ramírez el teléfono de Cristian Riquelme. Acá no hay nada que ocultar y ven fantasmas donde no los hay. La causa navega y no hay una sola prueba. Cuando quisimos entregar su teléfono, nos dijeron que no. Y dos días después Cristian fue seguido cuando iba al Aeropuerto de Ezeiza por un auto de civil. Es cierto que había una orden judicial, pero ¿hacía falta tanto?".

"Todo está judicializado y presentado con un sistema electrónico. El juez le hizo saber a la fiscal la intención de Cristian de presentar el teléfono. Cuando tuvimos acceso a esta causa, nos encontramos con cosas exageradas y desproporcionadas. Escucharle el teléfono a una persona, con todas las cuestiones particulares de su vida, tenés que tener una sospecha o una prueba grave. Cuando agarrás la causa, ves que allanaron el club y la casa por una charla con un scouter del Atlético Madrid que venía a ver jugadores a La Bombonera. La solicitud de la entrada se había hecho a través de un medio institucional, con mails. A ese scouter le allanaron la casa. No tiene lógica", agregó Rodríguez.



Y concluyó: “Cuando ves que de un lado está Riquelme y del otro está Macri, empezás ver una lógica. No es normal que clausuren La Bombonera cuando antes anunciaron que se iban a hacer las elecciones en el campo de juego. Trato de no creer en teorías conspirativas, pero veo que cada avance a favor del socio, va un ataque judicial en respuesta”.