Dorival Júnior es el nuevo entrenador de la Selección de Brasil. ¿Quién es el hombre de 61 años que coronó a Sao Paulo en la Copa de Brasil de 2023? Un experimentado entrenador que coronó a Flamengo en 2022 en la Copa Libertadores y también la Copa de Brasil.

Pero el antecedente que se recuerda en Brasil es aquellos entredichos que protagonizó con Neymar Jr cuando tenía 18 años y ya era una estrella en Santos. Fue en un duelo en el que a Ney le cometieron un penal y quiso patearlo. El DT indicó que fuera otro el ejecutor y allí vino el problema, tal se ve en el video.

Tras aquello, en rueda de prensa esa misma noche Dorival Júnior declaró: “Nunca tuve un problema de indisciplina en mis equipos, con Neymar han ocurrido varios. Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarlo”. Cuando el DT dejó el equipo, dijo sobre el joven: “Neymar se descontroló en un partido pero se arregló rápido, es una persona con la que se puede hablar. Yo me fui porque no me gustó la reacción de la directiva, no por Neymar”.

De allí llegó a Inter, a quién coronó en la Recopa Sudamericana. Dorival Júnior debutará en Brasil en marzo como amistosos ante Inglaterra y España en Londres y Madrid, respectivamente.