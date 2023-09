“Bielsa me mostró algunos partidos míos y me corrigió que, cuando está todo el equipo contrario atrás. Me dijo que no corra por delante del segundo central, sino que corra por detrás para que pierda la marca“, dijo Darwin Núñez a Sport890, uno de los programas de radio más escuchados del Uruguayo.

Esos consejos del Loco, el delantero los puso en práctica en la Premier League y le dieron resultado ya que Darwin ingresó ante Newcastle con el partido en desventaja y el Liverpool lo dio vuelta con dos goles suyos… ¡con ese movimiento por detrás del defensor del que le había hablado Bielsa!.

"Fue una charla muy buena. Espero poder conocerlo la semana que viene y dar lo mejor para el equipo“, reconoció Nuñez.

Y además habló de la casaca número 9, que usará en La Celeste ante la ausencia de Luis Suárez: “Lo hablé con él ya que cuando no estuviera iba a agarrar esa camiseta y lo iba a representar. Ya la pedí para que me la guarden. Me siento preparado para esta nueva etapa. Tengo mucha confianza“.

Uruguay debuta en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Chile como local el 8 de septiembre y Darwin es una fija en el once titular de Bielsa.