En el progama Segurola y Habana, que conduce Julia Mengolini en Futurock, le sugirieron a Dalma Maradona que su viejo, Diego, en estos momentos preleccionarios estaría jugando fuerte para algún candidato y ello interrumpió asintiendo: "El otro día me hicieron una nota y me preguntaron a quién votaría tu papá porque eso no se sabe, me estás jodiendo le dije, es obvio a quien votaría".



Y remató: “Hay algunos principios que se pronunció a favor, y otros que no cedería jamás”.