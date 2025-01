En el mundo del fútbol existen historias de superación que sorprenden a más de uno. Cada jugador que llegó a primera tiene una historia de vida por contar y una historia de superación que fue su combustible para no abandonar la carrera de futbolista. En este sentido, existen 5 ex jugadores profesionales que llegaron a la gloria, se convirtieron en ídolo de algunos clubes, pero que -por diferentes motivos- tuvieron otros trabajos paralelos.

Suele darse que en el fútbol se repite un denominador común: los que llegaron a primera, viene de familias en donde no sobraba nada y, para dar una mano, se vieron en la obligación de salir a trabajar. Sin embargo, otros lo hicieron por hobby ya que la realidad, fue distinta. Conocé cinco casos.

Qué futbolistas se destacaron por su labor en el deporte y también sus trabajos paralelos

Carlos Bilardo

Carlos Salvador Bilardo, el “Doctor” ingresó a la Facultad de Medicina de la UBA en 1957 mientras jugaba en la reserva de San Lorenzo. Por aquellos tiempos ganaba poco dinero como futbolista, pero le alcanzaba para pagarse sus estudios. Además, su sueño era poder abrir un consultorio en el barrio.

Es cierto que siempre priorizó sus estudios por sobre el fútbol incluso luego de haber sido convocado para representar a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. El amor por sus carrera lo llevo a abandonar San Lorenzo para poder dedicarle más tiempo a la universidad. Al dejar al Ciclón, pasó a jugar a Deportivo Español, equipo que militaba en la B.

Carlos eligió la especialidad de ginecología, sin embargo, fue poco el tiempo que estuvo ejerciendo porque había firmado su pase a Estudiantes de La Plata, club en el que comenzó una exitosa carrera hasta convertirse en uno de los máximos ídolos. De todos modos, el “Narigón” nunca abandonó los estudios, algo que le inculcó a su hija Daniela quien se recibió de Abogada.

"Cuando estudiaba Medicina vivía para la carrera -continúa en su libro-. Tenía a los profesores más exigentes. No perdonaban nada y por eso fueron grandes. En toda la carrera reprobé una sola materia: Farmacología. Tenía que saber dosis, vía de administración, indicaciones y contraindicaciones. Me equivoqué en la dosis de un medicamento y no me dieron más oportunidades. ‘Afuera’, me dijeron", contó en su libro 'Doctor y campeón'.

Y agrega: "Cuando no tenía pacientes me iba con los doctores a patear en la cancha de tierra que tenía el hospital y, a la noche, si tenía guardia, las enfermeras me avisaban si había camas libres para que pudiera dormir un rato. Con mucho sacrificio, logré recibirme en 1964".

Daniel Vega

Daniel Vega se retiró a los 39 años con la camiseta de Platense, club en donde se convirtió en ídolo. “Trapito”, cuenta con varios títulos: Contador, mánager, director técnico y periodista deportivo. Tiempo atrás, le contó al medio Doble Amarilla que "encantaría ejercer el periodismo, estar en un panel de televisión, es uno de mis sueños".

En una entrevista que brindó a Eter, Vega le dijo a los jóvenes: "Que estudien, si llegan a jugar al fútbol mejor, es un premio de la vida. El trabajo es lo que dignifica, el estudio es lo que te salva. El camino de la vida va por el estudio, no por el fútbol. A los chicos cuando van creciendo les dicen 'jugá y por las dudas estudiá', pero en mi casa fue totalmente distinto: 'Estudia y por las dudas, jugá'".

Sin embargo, narra que debió resignar muchas cosas: salidas, cumpleaños y hasta un Mundial de Clubes para poder terminar la carrera. Sobre esto, recordaba: "Tenía los pasajes para ir a jugar el Mundial de Clubes, era importante en lo económico y en lo deportivo, pero yo sabía que si me iba, no terminaba". Y agrega: "No quise desviarme del objetivo inicial, me llevo muchas lágrimas, muchas charlas familiares pero el resultado final fue bueno porque ahora tengo una formación que me permite ser independiente el día que deje de jugar".

También tuvo que rechazar ofertas de clubes para poder terminar la carrera. "Gimnasia de Jujuy también me vino a buscar dos veces estando en Primera División y les tuve que decir por la misma razón", confesó Daniel.

A pesar de ser ídolo de Platense, Daniel también pasó por Argentino de Rosario, Los Andes, Huracán, UAI Urquiza, Talleres de Remedios de Escalada, San Martín de Tucumán y Almirante Brown, entre otros clubes.

Sebastián Domínguez

Sebastián Domínguez, flamante entrenador de Vélez, es otros los que optó por ejercer un oficio en el cierre de su carrera. El ex defensor y actual director técnico se inclinó por ser bartender. El ex panelista de ESPN realizó algunos cursos para especializarse y hasta llegó a trabajar en una barra en las noches rosarinas para atender a sus amigos.

Néstor Gorosito

Néstor “Pipo” Gorosito es dueño de la panchería La Bristol de Tigre. Años atrás en una entrevista con Alejandro Fantino, el ex River reconoció que "el secreto está en lo que se le pone al agua y el pan. Se tiene que deshacer", demostrando su conocimiento sobre el rubro.

Recuerda que "en algún momento, cuando todo estaba bien, se llegó a vender cerca de 150 docenas por día".

Cristian Traverso

Cristian Traverso, campeón de la Copa Libertadores y del Mundo con Boca Juniors, trabajó en otras áreas que poca conexión tienen con el fútbol. El ex defensor se desempeño en comercio exterior con camiones en la empresa de su padre Luis.

Cuando era adolescente, trabajó como compañero de su tío, repartiendo gaseosas “colgado en el camión”. En otra etapa, para subsistir, limpiaba las parcelas, las placas y los floreros en el cementerio de San Martín. Luego, les cobraba a los familiares de los fallecidos.

En una nota con el diario La Nación, recordó: “Iba en bicicleta de casa en casa, para ahorrarme la moneda del colectivo. La gente del barrio siempre me ayudó, me empujó para que pudiera llegar a ser futbolista. Igual, tenía que estudiar. Al menos en mi caso, si no estudiaba, no me dejaban jugar a la pelota”.