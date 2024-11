Es importante resaltar que el newcom, como variante del voley, permite a personas de todas las edades integrarse en un ejercicio activo que también fomenta la interacción social.

Es evidente que el deporte tiene un papel crucial en la salud y bienestar de los adultos mayores. La vivencia de esta mujer en el polideportivo es prueba del beneficio que el newcom aporta a su vida, demostrando el impacto positivo de esta actividad en su día a día.

Newcom: de qué se trata el deporte que es practicado por adultos mayores

Inés Fiorentini, a sus 83 años, encontró en el newcom una fuente renovada de energía y felicidad. “Este deporte es fundamental para mí. No solo por el ejercicio, sino por las relaciones que construyo. A mi edad, jugar y compartir con gente mucho más joven es fantástico, lo disfruto muchísimo”, comenta con orgullo esta jubilada, quien asiste cada día al Estadio Municipal Jorge Newbery, donde también hace gimnasia.

Con una mirada cálida y un entusiasmo visible, Inés repasa su historia de vida. “El deporte no solo me mantiene en forma, sino que también me permite conocer gente nueva y reírme mucho más”, dice mientras sonríe.

Inés trabajó como docente en la Universidad Nacional de Rosario y en el área de salud del Hospital Roque Sáenz Peña como psicóloga. Aunque siempre valoró las políticas públicas en su área, comenta que lo ha redescubierto a través del deporte comunitario, que en su ciudad incluye a todas las edades, algo que no es común en todas las provincias. “Empecé con el newcom recientemente y desde entonces me ayuda a mantenerme activa. Fue la gimnasia en el Jorge Newbery con la profesora Laura Diez lo que me atrajo en un principio, y ahí también encontré un grupo humano maravilloso”, afirma.

“El newcom es ideal para mi edad: no hay que correr ni hacer grandes movimientos, solo pasos cortos adelante o atrás. Es perfecto para personas mayores”, agrega Inés. Además, ha notado lo bien que le sienta este deporte, especialmente por la coordinación y movimiento que le aporta, aunque admite que la fuerza en los saques a veces le cuesta.

“En grupo nos reímos mucho, me mantiene activa tanto en cuerpo como en mente. Realmente me encanta todo esto”, concluye.