“¿Es normal que le estén arrojando cerveza al entrenador del equipo con diez partidos ganados y por jugar una final el domingo? ¿Es normal? Eso es lo que yo preguntaba, ¿de verdad está ocurriendo esto? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo”, cuestionó Eduardo Coudet en conferencia de prensa tras la derrota de Atlético Mineiro en Belo Horizonte ante Libertad de Paraguay por la Fecha 1 de la Copa Libertadores.

Es la segunda caída del Galo con Coudet al frente del equipo, que en 16 partidos superó dos fases eliminatorias para ingresar a la fase de Grupos de la Copa (eliminó a Carabobo de Venezuela y Millonarios de Colombia) y el domingo disputará la vuelta de la final del Campeonato Mineiro frente a América de Minas Gerais (ganó la ida como visitante).

“Me encanta la locura que tienen, pero hay un límite. Puedo manejar la presión, muchas cosas que pueden pasar, pero esta situación (que le tiren cerveza) es muy diferente”, dijo el Chacho y confió que puso a disposición de la dirigencia rescindir su contrato.

Frontal como siempre, el entrenador de 48 años disparó contra la dirigencia ante los periodistas, con el futbolista Matías Zaracho a su lado: “El director deportivo habló del grupo, me contrataron y había muchas cosas sobre la mesa. Yo no vine por el dinero ni nada, vine por el reto deportivo y porque me gustaba el club. Pero todo cambió. ¿Yo hice las últimas ventas? ¿Yo aprobé alguna venta? ¿O no sabían que la última venta no se tenía que hacer? ¿Era más fácil poner a Sasha hoy o hacer debutar a un juvenil en la Libertadores?”.



El argentino sorprendió con sus fundamentos: “Con 20 jugadores, ¿no tendremos problemas con tres competiciones? ¿Creen que no era importante retener a los jugadores? ¿Era más importante este partido o la final del domingo?”. Y sobre los refuerzos, reveló: “Dijeron que tomaríamos este riesgo. No querían traer un nueve. Pero la situación no está clara para los demás. Yo soy el que se arriesga y pone cara. Este no era el panorama cuando llegué. Mi idea era venir al club por el reto importante que tendría. Pondré la cara. Pero también hay que hablar y decir la verdad”.

Y concluyó: “Firmé por dos años, ¿y ahora qué hago?. Intentaremos jugar de la mejor manejar y prepararnos para esa final del domingo”.

El gol de Diego Gómez para Libertad