La franqueza es una característica que expone Franco Colapinto al finalizar cada carrera y este domingo volvió a suceder una vez concluido el circuito callejero de Marina Bay, en el Gran Premio de Singapur.

Colapinto largó en la 12° posición, pero rápidamente se ubicó 9° por delante de Checo Pérez. Sin embargo, la posibilidad de sumar puntos se desvaneció en el momento en el que el argentino tuvo que entrar a boxes y perdió la ventaja que sostenía sobre el mexicano.

Esa decisión de su equipo lo molestó y al tener un contacto con la prensa lo dejó en claro: "Me pararon tarde".

"Yo hice lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Pérez, sino no me hubiera pasado. Creo que me lo podría haber aguantado. Me costó mucho la carrera pero creo que podría haber llegado a los puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar", se quejó el piloto de 21 años, que corre para Williams Racing